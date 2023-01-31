Küçükçekmece'de kediyi tekmelediği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 Ocak'ta bina girişinde kediye eziyet ettiği belirlenen Aytuğ K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Aytuğ K, emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.
Olay
Aytuğ K'nin binadan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Görüntülerde, Aytuğ K'nin, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attığı, kapalı alanda kaçmaya çalışan kediye saldırmaya devam ettiği, daha sonra kapıyı açarak kedinin çıkmasına izin verdiği yer almıştı.
Aytuğ K. hakkında 2019'da da hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenilmişti.