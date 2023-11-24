Küçükçekmece'de kediyi darp eden sanık hakkında mütalaa: 3 yıl hapsi istemi

Sanık avukatı duruşmada hayvan koruma derneğine yapılan bağış dekontunu mahkemeye sundu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yaşadığı sitedeki kediye tekme ve yumrukla saldırıp darp eden Aytuğ Koyuncu hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında Koyuncu'nun "hayvana işkence" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan duruşmada sanık avukatı müvekkilinin hayvan koruma derneğine bağışta bulunduğunu söyleyerek dekontları mahkemeye sundu.

Küçükçekmece Halkalı'da 5 Ocak'ta meydana gelen olayda Aytuğ Koyuncu yaşadığı bina içerisindeki kediye tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Kediye işkence yapan Koyuncu ardından binanın kapısını açmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu serbest kalırken ifadesinde "Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu" şeklinde savunma yapmıştı. Koyuncu'nun serbest bırakılması kararına başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine sanık yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Koyuncu, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Aytuğ Koyuncu "Ben kesinlikle hiçbir hayvana işkence ya da eziyet etmedim. Bu davanın açılmasının sebebi site yönetimi ile aramızdaki husumetten kaynaklı olarak beni itibarsızlaştırmak amacıyla hedef göstermelerinden kaynaklanmaktadır" dedi. Sanık avukatı ise savunmasında müvekkilinin hayvanları koruma derneğine bağış yaptığını söyleyerek dekontu mahkemeye sundu.

Duruşmada beyanda bulunan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatı Fulya Karagöz sanığın cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Barosu Başkanlığı avukatı Merve Poyraz ise "Bugün bir kediye yapılan bir eylem yarım bir çocuğa ve kadına yapılabilir, hayvanların haklarını korumak için buradayız" dedi. İstanbul Barosu avukatlarından Cansın Tereci de sanığı tanıdığını ve daha önce de kedileri tekmelediğini söyledi. Avukat Tereci "Sanık kedi sevmiyor. Hayvan derneğine bağışları da tamamen göz boyamaya yöneliktir. Üst sınırdan cezalandırılsın" dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, site sakinleri tarafından beslenen ve bakımı yapılan kediye tekme ve yumruk atar gibi defalarca kez vurduğunu belirtti. Sanığın Hayvanları Koruma Kanunundaki "hayvana işkence" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hakim, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.