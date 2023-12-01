Küçükçekmece'de Kediye İşkence Eden Sanığa Hapis Cezası

Küçükçekmece'de site sakinlerince beslenip bakılan kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa, 'ev hayvanına işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

Küçükçekmece'de site sakinlerince beslenip bakılan kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın, "ev hayvanına işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 5 ay hapse çarptırılmasına karar verildi.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ile avukatı katıldı. İstanbul Barosu avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Son savunması sorulan sanık Aytuğ Koyuncu, site yönetimiyle arasında olan husumetten dolayı kendisine suç isnat ettiklerini iddia ederek, havyan düşmanı bir insan olmadığını savundu.

Sanık Koyuncu'nun avukatı Ahmet Furkan Erşen de müvekkilinin hem evde hayvan beslediğini hem de hayvan derneklerine bağış yapan birisi olduğunu dile getirerek, kasıtlı bir suç işlemediğini söyledi.

Dayaya müdahil olan İstanbul Barosu adına söz alan avukat Merve Poyraz ise "Bugün hayvana şiddet uygulayan yarın kadına şiddet uygulayacaktır. Islah edilmesi söz konusu değildir. Kediye yapılan eylem açıkça işkence ve eziyettir." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aytuğ Koyuncu'ya önce "ev hayvanına işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 ay hapis verdi. Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışını lehine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezayı 5 aya indirdi.

Mahkeme, daha önce kasıtlı suçtan mahkum edilen sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aytuğ Koyuncu'nun 5 Ocak'ta oturduğu siteye girerken site sakinlerince beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme, sonra elindeki cisimle yumruk atar gibi defalarca vurduğu belirtiliyordu.

İddianamede, sanığın "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.