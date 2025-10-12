Küçükçekmece'de Kaza: Cip Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
Küçükçekmece'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden 34 KHB 864 plakalı cip, sürücüsü Ömer M'nin yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü Ömer M, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel