Haberler

Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de 10 gün önce kaybolan 29 yaşındaki Enes Aldum'un cesedi boş bir arazide bulundu. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Aldum'un ölüm nedeni için soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de 10 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kişi boş arazide ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki parkın yanında boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Enes Aldum olduğu tespit edildi.

Aldum'un 10 gün önce evinden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alamayan ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Q Yatırım Bankası'na ikinci operasyon: 9 gözaltı

Yatırım bankasına ikinci operasyon: 9 kişi gözaltında
Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü