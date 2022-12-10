Küçükçekmece'de kanalda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Güncel Haberler İstanbul Küçükçekmece'de kanalda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Küçükçekmece'de kanalda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Halkalı Tren İstasyonu arkasında yer alan kanalda mahsur kalan köpeğin, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Köpeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. Paylaşımda, köpeğin kurtarıldığı anlara ait görüntülere de yer verildi. Kaynak: AA / Güncel Küçükçekmece İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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