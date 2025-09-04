Küçükçekmece'de Kamyon Alt Geçide Çarptı, Sürücünün Oğlu Yaralandı

Küçükçekmece'de alt geçide çarparak sıkışan kamyonda, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

Yenimahalle Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde Alaattin B. (40) hakimiyetindeki 41 K 1750 plakalı kamyon alt geçidin duvarına çarptı.

Kamyon alt geçide sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi iki yönlü trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ayakta tedavi etti.

Sürücü Alaattin B, gazetecilere yaptığı açıklamada, yola kendisini navigasyonun soktuğunu söyledi.

Becerir, "Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama onu yolun başında sandım." diye konuştu.

Kamyonun kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.