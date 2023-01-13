KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMERAYA YANSIYAN SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Güncel Haberler KÜÇÜKÇEKMECE 'de alacaklı olduğu kişiyi silahla yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı. KÜÇÜKÇEKMECE 'de alacaklı olduğu kişiyi silahla yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı. Yarımburgaz Mahallesi'nde dün saat 17.40 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu anlaşılan R.A. ve Ö.K, tartıştı. Ö.K. alacaklı olduğu R.A.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Hırsını alamayan saldırgan tartıştığı kişi tekmeledi. Ağır yaralanan R.A., hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan silahlı saldırı sonrası polis çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Ö.K, 'Kasten Yaralama' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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