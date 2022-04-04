Küçükçekmece'de bir kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyip aracıyla kaçtı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, saldırganın kaçma anı kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 23.00 sıralarında bir kişi sokakta bulunan kahvehaneye geldi. Kimliği belirsiz kişi bilinmeyen nedenle kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik çemberi oluşturdu. Olayın ardından şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kaçan şüpheli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Armağan Yılmaz - Hacer İnci - Tuncay Pehlivan/ İHA)