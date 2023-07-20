Küçükçekmece'de Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar Kamerada

Küçükçekmece'de seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halindeki 34 LYH 794 plakalı servis minibüs ile 34 CBJ 348 plakalı panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL