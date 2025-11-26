Haberler

Küçükçekmece'de Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Spor Etkinliği

Güncelleme:
Küçükçekmece'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen voleybol etkinliği, 'Kadına Şiddete Hayır' mesajıyla toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Küçükçekmece'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

MHP Küçükçekmece İlçe Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlik kapsamında, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki Atasporları Merkezi'nde kadınların oynadığı voleybol karşılaşması yapıldı.

MHP'li kadın yöneticilerin oluşturduğu "Filenin Asenaları" takımı" sahaya "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankartla çıktı.

Tribünleri dolduran kadınlar da yanlarında getirdikleri "Kadına Şiddet Son Bulsun", "Kadın Yaşamdır", "Şiddete Sessiz Kalma" yazılı dövizlerle etkinliğe katıldı.

Maç sonunda MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Ekrem Sarısoy, günün anısına "Filenin Asenaları " takımına temsili madalya takdim etti.

Etkinlik öncesi açıklama yapan MHP Küçükçekmece İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan İnal Avcı, "Bugün burada sadece bir spor etkinliği düzenlemiyoruz. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha yüksek bir sesle dile getiriyoruz. MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı olarak bu akşam çok güzel bir voleybol turnuvası organize ettik. 'Kadına şiddete hayır.' diyoruz ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasını istiyoruz. Tüm Küçükçekmeceli kadınlarımız ve hemşerilerimiz bu anlamlı etkinliğe hoş geldi." ifadelerini kullandı.

MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Sarısoy ise kadına yönelik şiddetin toplumun en büyük yaralarından biri olduğunu belirterek, kadınlara karşı uygulanan her türlü şiddeti lanetlediklerini ifade etti.

Sarısoy, etkinliğin toplumda bilinç oluşturma adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Voleybol maçına ilçede faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kadın başkanları ve yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
