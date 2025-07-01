Küçükçekmece'de Kadına Şiddet: Eşi Gözaltına Alındı

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Küçükçekmece'de, tartıştığı eşi Ö.Ö.'yü darbederek öldürdüğü iddia edilen N.Ö. gözaltına alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçükçekmece'de, tartıştığı karısını darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir dairede kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Eve giren ekipler mutfakta Ö.Ö'nün (53) hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde darbedilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Dairede bulunan N.Ö. (53) gözaltına alındı.

Şüpheli N.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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