Küçükçekmece'de Kadın Yükümlülere Yönelik 'İlmeklerle Geleceğe Yolculuk Projesi'

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kadın yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla "İlmeklerle Geleceğe Yolculuk Projesi"ni hayata geçirdi.

Alınan bilgiye göre, "Her ilmek, geleceğe uzanan bir umut" sloganıyla başlatılan projede, amigurumi tekniği kursuyla kadın yükümlülerin el becerilerinin geliştirilmesi, mesleki yeterlilik kazanmaları ve üretimle öz güvenlerinin artırılması hedefleniyor.

Katılımcıların sosyal hayata daha aktif katılmaları amaçlanan projenin kadın yükümlülerin toplumsal entegrasyonlarını güçlendiren bir adım ve mesleki beceriler edinerek topluma kazandırılmasına yönelik örnek çalışmalardan biri olması amaçlanıyor.