Haberler

Küçükçekmece'de Kadın Yükümlülere Yönelik 'İlmeklerle Geleceğe Yolculuk Projesi'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kadın yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla amigurumi tekniği kursu ile el becerilerini geliştirmeyi ve öz güvenlerini artırmayı hedefliyor.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kadın yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla "İlmeklerle Geleceğe Yolculuk Projesi"ni hayata geçirdi.

Alınan bilgiye göre, "Her ilmek, geleceğe uzanan bir umut" sloganıyla başlatılan projede, amigurumi tekniği kursuyla kadın yükümlülerin el becerilerinin geliştirilmesi, mesleki yeterlilik kazanmaları ve üretimle öz güvenlerinin artırılması hedefleniyor.

Katılımcıların sosyal hayata daha aktif katılmaları amaçlanan projenin kadın yükümlülerin toplumsal entegrasyonlarını güçlendiren bir adım ve mesleki beceriler edinerek topluma kazandırılmasına yönelik örnek çalışmalardan biri olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı

44 yıl sonra garajdan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü, bir garip açıklama ile görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.