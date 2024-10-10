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Küçükçekmece'de Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Gözaltı

Küçükçekmece'de Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Gözaltı
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Küçükçekmece'de yapılan operasyonda ruhsatsız tütün imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı, iş yeri mühürlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kaçak sigara ve tütün imalatı yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ruhsatsız olan iş yeri mühürlenirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara ve tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğini belirledi. Bir süre takip edildikten sonra operasyon yapılan adreste H.N. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sigara üretiminde kullanılan 15 makine, 65 kilogram kıyılmış tütün, bin 600 doldurulmuş sigara, 25 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Kaçakçılık Operasyon 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Suç

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