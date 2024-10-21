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Küçükçekmece'de Kaçak Elektronik Sigara ve Cinsel Güç Artırıcı Ürünler Ele Geçirildi

Küçükçekmece'de Kaçak Elektronik Sigara ve Cinsel Güç Artırıcı Ürünler Ele Geçirildi
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Küçükçekmece'de durdurulan panelvan minibüste çok sayıda kaçak elektronik sigara ve cinsel güç artırıcı ürün bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de polisin durdurduğu panelvan minibüste çok sayıda kaçak elektronik sigara ile cinsel güç artırıcı ürün ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Tevfikbey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde seyir halindeki 34 VD 1627 plakalı panelvan minibüsü durdu.

Ekipler, sürücü Hüseyin A. ile yanındaki Muhammet A'nın şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yaptı.

Aramada, 255 elektronik sigara, 80 elektronik sigara aparatı, 100 paket sigara, 600 puro, çok sayıda cinsel güç artırıcı kaçak ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Sefaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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