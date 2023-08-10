Küçükçekmece'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yoldan geçen bir kişi de yaralandı. Aynı iş yerinin Ocak ayında da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay, 20.00 sıralarında Yenimahalle, Salih Tamcı Sokak üzerinde bulunan telefoncu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli ve kasklı oldukları öğrenilen 2 kişi, telefoncu dükkanının önüne gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda telefon dükkanında çalışan Hakan Ö. ile yoldan geçen İbrahim Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan iş yerinde çalışan Hakan Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kovan bulundu.

CEP TELEFONU DÜKKANI 2'İNCİ KEZ KURŞUNLANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Aynı iş yerinin 10 Ocak'ta da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.