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Küçükçekmece'de İş Yerine Ses Bombası Atıldı: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Küçükçekmece'de, iş yerine ses bombası atılması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne akşam saatlerinde motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Ekipler, Küçükçekmece ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayın şüpheliler ile müştekiler aralarında borç meselesi nedeniyle husumet oluşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece Güncel Haberler

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