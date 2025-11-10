Küçükçekmece'de İş Yerinde Silahlı Cinayet
Küçükçekmece'de bir iş yerinde silahla vurulmuş bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Küçükçekmece'de iş yerinde bir kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Halkalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Ölen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel