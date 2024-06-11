Küçükçekmece'de iş yeri sahibini silahla yaralayan saldırgan vatandaş tarafından etkisiz hale getirildi

Küçükçekmece'de, iş yeri sahibini silahla yaraladıktan sonra başında bekleyen şüphelinin bir vatandaş tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 4. Sokak'taki S.A'nın iş yerine giden N.Ç, alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle N.Ç, belinden çıkardığı silahıyla S.A'ya ateş açtı. Bacağı ve kolu olmak üzere vücuduna 5 mermi isabet eden S.A. yaralandı.

Saldırgan yaraladığı S.A'nın başında beklediği sırada bir vatandaş, N.Ç'ye müdahalede bulunarak onu etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polise teslim edilen N.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, olaya ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, silahla yaraladığı iş yeri sahibinin başında bekleyen saldırgana bir vatandaşın müdahalede bulunması, elindeki silahı alması ve çevredeki panik anları yer aldı.