Küçükçekmece'de İnşaat Kazısı Sırasında Bina Kayması: 32 Daireli Bina Tahliye Edildi

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki 7 katlı binada kayma meydana geldi. 32 dairesi bulunan bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Küçükçekmece Belediye ekipleri binayı tamamen tahliye etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki 7 katlı binada kayma meydana geldi. 32 dairesi bulunan bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kanarya Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sıralarında bitişiğinde bulunan 7 katlı binada kayma meydana geldi. Bina sakinleri dışarı çıkarken olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Küçükçekmece Belediye ekipleri binayı tamamen tahliye etti.

Bina sakini Ali Dilekoğlu, "İnşaatın başlamasıyla beraber toprak kayması oldu. Binada herhangi bir hasar yok toprak kaymasıyla bina sakinleri tedirgin oldu. Mecbur dışarıya çıktık. Binada mühürleme falan yok binada herhangi bir hasar da yok. Tedbir amaçlı dışarıya çıktılar." dedi. Bina sakini bir kadın ise, "Geldik binamız kaymış, 32 daire var bu binada herkes dışarda kaldı. Adamlar yapmış biz görmedik nasıl yaptıkları araya duvar bile örmeden bina kayıyor işte. İnşaat çalışması sırada bir arkadaşın evine kadar girmişler. Hepimiz dışarda kaldık." ifadesini kullandı. Zabıta ekipleri binanın etrafına şerit çekerek binaya girişleri engellemek için beklerken, bina sakinleri çıkacak kararı bekliyor.