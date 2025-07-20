Küçükçekmece'de İki Katlı Binanın Çatısında Kısmi Çökme

Küçükçekmece'de 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'taki 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme oldu. Çatıdan kopan beton blok, alt katın balkonuna ve yola düştü.

Düşen parçalar, park halindeki bir otomobil ile giriş katta bulunan marketin tentesine zarar verdi.

Çökme nedeniyle binadakiler ve markette bulunanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

Küçükçekmece Belediyesi zabıta görevlileri binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Binanın yarın yapılacak incelemenin ardından yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Çökme sırasında markette alışveriş yapan Fatih Karabey, gazetecilere, son anda dışarı çıktıklarını belirterek, "Balkon üzerimize çöktü neredeyse. 3 adımla yırttık. Herhangi bir ses duymadık öncesinde. Bir anda çöktü. Yaralı yok." dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Pamuk da binayla ilgili çalışmaları henüz tamamlamadıklarını, tamamlandıktan sonra yıkım kararı verilmesi halinde yıkılacağını söyledi. İstanbul'daki binaların büyük çoğunluğunun benzer durumda olduğunu belirten Pamuk, kentsel dönüşümün hızlandırılması çağrısında bulundu.