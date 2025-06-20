Küçükçekmece'de İki Grup Arasında Kavga

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Küçükçekmece'de Sefaköy Merkez Caddesi'ndeki bir giyim mağazasının önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, polis olay yerine gelerek grubu ayırdı ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

Küçükçekmece'de bir mağazanın önünde iki grup arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sefaköy Merkez Caddesi'ndeki bir giyim mağazasının önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla kavga eden grubu, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
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