Küçükçekmece'de İki Araç Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Küçükçekmece Halkalı 222. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, sağlık ekipleri şahıslara müdahale etti ve hastaneye götürdü.

Küçükçekmece'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Küçükçekmece Halkalı 222. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki aracın karıştığı kazada otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar hemen araçta bulunanların yardımına koşarken durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobilde sıkışan şahısların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Şahıslar vatandaşları çabası ile araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmeleri için hastaneye götürdü. - İSTANBUL