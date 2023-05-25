Küçükçekmece'de Hız Yapan Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de trafik ışıklarına yakalanmamak için hız yapan otomobilin bir araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçarken, sürücünün yakalanması çalışma başlatıldı.

Küçükçekmece'de trafik ışıklarına yakalanmamak için hız yapan otomobilin bir araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçarken, sürücünün yakalanması çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte seyir halinde olan plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü kırmızı ışığa kalmamak için hızlandı. O esnada hızla şerit değiştiren otomobil, en sol şeritte bulunan Oktay K.'nin hakimiyetindeki 65 ABS 457 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 65 ABS 457 plakalı araç önce önünde bulunan 34 EHR 208 plakalı araca daha sonra ise yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı.

Kazada Oktay K.'nin hakimiyetinde olan araç takla atarak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise takla atan araçta sıkışan 3 kişiyi kısa sürede çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı 3 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya neden olan aracın olay yerinden kaçtığı ve sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL