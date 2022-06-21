Küçükçekmece'de Haşeresiz ve Sivrisineksiz Bir Yaz İçin İlaçlama Ekibi Sahada

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi için kent genelinde karasinek, sivrisinek, larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler tarafından tespit edilen yerler başta olmak üzere vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek, ilçedeki 21 mahallede kaynak kurutma ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile yapılan kaynak kurutma çalışması, hava sıcaklığının artmasıyla ilçe genelinde yoğunlaştırıldı.

Sularda yetişen sivrisinekler henüz larva halindeyken ilaçlanarak, sivrisineklere ve karasineklere karşı önlem alınıyor.

"SONUÇ ALMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

Halk sağlığı açısından çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, bu mücadelede Küçükçekmecelilerin de dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirterek, "İlaçlama çalışmalarını vatandaşlarımızdan gelen talepleri göz önünde bulundurarak yapmaya özen gösteriyoruz. Larva ile mücadelemiz yaz sonuna kadar devam edecek. Bu aşamada Küçükçekmecelilerden de bir ricamız var. Su birikintisinde ve saksı altında birkaç gün içerisinde milyonlarca larvanın oluştuğunu görüyoruz, zamanında müdahale edilmezse çok hızlı bir şekilde larvalar sineklere dönüşüyor. Bu anlamda balkonda ağzı açık bırakılan su bidonları, su dolu kovalar sivrisineklerin üreme alanıdır. Kullanmadığınız kaplarda su bırakmayınız. Yine rastgele uygun olmayan yerlere bırakılan çöpler karasinek oluşturuyor. Çöplerimizi ağzı kapalı bir şekilde belirtilen zamanlarda çöp konteynerlerine bırakalım. Birlikte mücadele edersek, çok daha hızlı sonuç alacağımıza inanıyorum. Hassasiyet ve duyarlılık gösteren tüm Küçükçekmecelilere teşekkür ederim" dedi.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI, TİTİZLİKLE PLANLANARAK YAPILIYOR

Küçükçekmece'de özellikle park ve bahçe alanlarına, foseptiklere, inşaat alanları ve bodrum katlarına, kuyu ve su depolarına, gübreliklere, havuz ve çeşmelere, mazgal ve rögarlara, kanallara, sazlıklara ve benzeri noktalara sivrisinek ve karasinek üreme odakları başta olmak üzere larva noktalarına aylar önce başlatılan kaynak kurutma çalışması titizlikle gerçekleştiriyor ve ihtiyaç duyulan yerlerde ilaçlama çalışması belli periyotlarla tekrarlanıyor.

ANKA / Güncel