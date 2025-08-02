Küçükçekmece'de Haraç İddiasıyla Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobilini teslim almak için galerinin önünde bekleyen Gökhan Erol(41), bu sırada haraç almak için iş yerini kurşunlayan kişilerin silahından çıkan mermilerle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökhan Erol'un bilinci kapalı olarak tedavisi sürüyor. Polis olayı gerçekleştiren iki şüpheliyi yakalarken, Gökhan Erol'un yaralanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Atakent Mahallesinde 17 Temmuz'da saat 10.17'de meydana gelen olayda, kaporasını bıraktığı aracını teslim almaya gelen Gökhan Erol, kapının önünde telefonla konuşurken, iş yerine silahlı saldırı yapıldı. Açılan ateş sonucu tekniker olduğu öğrenilen Gökhan Erol, ağır şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Gökhan Erol'un bilincinin kapalı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis olayın görgü şahitlerinden iş yeri çalışanı D.B.(24)'ün ifadesine başvurdu. D.B. ifadesinde Gökhan Erol'un 17 gün önce kaparo bıraktığını, alacağı aracın hazırlık işlemlerinin yapılması için iş yerinin önünde telefonla görüştüğü sırada silahlı saldırı olayının meydana geldiğini söyledi. D.B. kimseden bir tehdit almadıklarını belirtti.

SALDIRI KAMERADA

Polis yaptığı çalışmalarda saldırı anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi. Görüntülerden şüphelilerin sahte plaka takılı beyaz renkte bir araçla geldikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları ortaya çıktı. Saldırı sonucu Gökhan Erol'un vurularak yere düştüğü daha sonra sürünerek içeri girdiği anlarda güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheli M.K.(27) ile M.B.(30) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında hedef gözetmeksizin ateş ettiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.