Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde dün çıkan yangın sürüyor.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 bloklu iş merkezinin halı imalathanesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. 9 katlı binanın bodrumunda başladıktan sonra diğer katlara da sıçrayan yangın üst katlarda kontrol altına alındı,

Öte yandan İş merkezinde bulunan Akit Medya da yangın nedeniyle zarar gördü.