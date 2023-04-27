Küçükçekmece'de Halı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası ortalığı dumanlar kaplarken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yangının ardından tüm binayı duman kapladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul