Küçükçekmece'de hafif ticari araç sürücüsü, otomobil sürücüsüne kafa atıp kaçtı

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KÜÇÜKÇEKMECE'de hafif ticari araç sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsüne kafa attı. Sürücünün polis çağıracağını anlayan saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Kasım Cuma saat 09.20 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, diğer sürücüden aracını sağa çekmesini istedi.

ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

Otomobil sürücüsünün aracını sağa çekip durmasının ardından, hafif ticari araç sürücüsü de aracından inerek hızla diğer sürücünün yanına gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, otomobil sürücüsüne kafa attı. Yaralanan sürücü, durumu polise bildireceğini söyledi.

POLİSİ DUYUNCA ARACIYLA KAÇTI

Yaralı sürücünün polis çağıracağını fark eden saldırgan, hızla kendi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ve mağdur sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün aracından inerek diğer sürücünün yanına gittiği ve aniden kafa atarak saldırdığı, ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı