Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Küçükçekmece'de hafif ticari araç sürücüsü, otomobil sürücüsüne kafa atıp kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de hafif ticari araç sürücüsü, otomobil sürücüsüne kafa atıp kaçtı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de hafif ticari araç sürücüsü, otomobil sürücüsüne kafa atıp kaçtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde 6 Kasım Cuma sabahı yol verme tartışması büyüdü ve hafif ticari araç sürücüsü otomobil sürücüsüne kafa attı. Polis çağıracağını anlayınca aracına binip kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de hafif ticari araç sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsüne kafa attı. Sürücünün polis çağıracağını anlayan saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Kasım Cuma saat 09.20 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, diğer sürücüden aracını sağa çekmesini istedi.

ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

Otomobil sürücüsünün aracını sağa çekip durmasının ardından, hafif ticari araç sürücüsü de aracından inerek hızla diğer sürücünün yanına gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, otomobil sürücüsüne kafa attı. Yaralanan sürücü, durumu polise bildireceğini söyledi.

POLİSİ DUYUNCA ARACIYLA KAÇTI

Yaralı sürücünün polis çağıracağını fark eden saldırgan, hızla kendi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ve mağdur sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün aracından inerek diğer sürücünün yanına gittiği ve aniden kafa atarak saldırdığı, ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş14

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var22

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
Almanya Başbakanı Merz'den Müslüman göçmenlere çağrı: Bu sorumluluğa uymayanlar ülkemizi terk etmeli

Müslüman göçmenlere açık çağrı: Uymayan ülkemizi terk etmeli
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi

Amedspor maçına saatler kala kararını verdi