Küçükçekmece'de Güzellik Salonlarına Operasyon: 18 Gözaltı, 6'sına Ev Hapsi

Küçükçekmece'deki güzellik salonlarına düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı ev hapsi cezası aldı. Operasyon, nitelikli dolandırıcılık ve diğer suçlar kapsamında gerçekleştirildi.

Küçükçekmece'de güzellik salonu olarak faaliyet gösteren iş yerlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan18 şüpheliden 6'sına ev hapsi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki 14 güzellik salonunda, "nitelikli dolandırıcılık", "açığa imzanın kötüye kullanılması" ve "bedelsiz senedi kullanma" suçları kapsamında arama gerçekleştirdi.

Kontroller sonucunda 3 iş yerine, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 11. maddesine muhalefetten işlem yapıldı.

İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti yürüttükleri belirlenen toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Hakimlik, 6 şüpheli hakkında ev hapsini içeren adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
