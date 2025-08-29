Küçükçekmece'de Güzellik Salonlarına Operasyon: 18 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki güzellik salonlarına düzenledikleri operasyonda toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, nitelikli dolandırıcılık ve diğer suçlarla ilgili olarak gerçekleştirildi.

Küçükçekmece'de güzellik salonu olarak faaliyet gösteren iş yerlerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki 14 güzellik salonunda, "nitelikli dolandırıcılık", "açığa imzanın kötüye kullanılması" ve "bedelsiz senedi kullanma" suçları kapsamında arama gerçekleştirdi.

Kontroller sonucunda 3 iş yerine, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 11. maddesine muhalefetten işlem yapıldı.

İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti yürüttükleri belirlenen toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
