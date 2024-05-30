KÜÇÜKÇEKMECE'de Güvercin Besleyen Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Olay, saat 18.30 sıralarında, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre boş arsa üzerinde güvercin besleyen İsmail G., bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsmail G.'ye kurşun yağdıran şüpheliler, geldikleri otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan İsmail G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel