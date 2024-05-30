Üye Girişi
Haberler

KÜÇÜKÇEKMECE'de Güvercin Besleyen Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜÇÜKÇEKMECE'de, boş arsa üzerinde güvercin besleyen kişi, otomobille gelen kimliği belirsiz maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, boş arsa üzerinde güvercin besleyen kişi, otomobille gelen kimliği belirsiz maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre boş arsa üzerinde güvercin besleyen İsmail G., bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsmail G.'ye kurşun yağdıran şüpheliler, geldikleri otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan İsmail G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title