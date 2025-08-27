Küçükçekmece'de Gölde Kaybolan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de kaybolduktan sonra gölde bulunan 6 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında dolaşan vatandaşlar, gölde hareketsiz duran bir çocuk olduğunu gördü.

Sudan çıkarılan çocuk için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi.

Ölen çocuğun, öğle saatlerinde kaybolan ve ailesi tarafından aranan 6 yaşındaki A.B olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.