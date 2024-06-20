Küçükçekmece'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Sokak'ta bulunan 2 katlı geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Binada soğutma çalışması yapıldı.