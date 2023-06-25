Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın

Küçükçekmece'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yarımburgaz Mahallesi 6. Şirin Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3'ü çocuk 7 kişi evde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını da kontrol altına alarak söndürdü.