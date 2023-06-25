Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın
Güncel Haberler
Küçükçekmece'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yarımburgaz Mahallesi 6. Şirin Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3'ü çocuk 7 kişi evde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını da kontrol altına alarak söndürdü.
Küçükçekmece'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yarımburgaz Mahallesi 6. Şirin Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3'ü çocuk 7 kişi evde mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını da kontrol altına alarak söndürdü.