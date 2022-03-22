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Son dakika haberi: Feci kaza kamerada: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı.

Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, caddede bulunan refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada kazaya neden olan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kazanın yaşandığı caddede trafik akışını tek şeritten sağladı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen bir polis aracı geçtikten saniyeler sonra, kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptığı, kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)

Son dakika haberi: Feci kaza kamerada: 1 yaralı

Son dakika haberi: Feci kaza kamerada: 1 yaralı

Son dakika haberi: Feci kaza kamerada: 1 yaralı

Son dakika haberi: Feci kaza kamerada: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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