Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı tartışmasında silahlı saldırı kamerada

Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga silahla bitti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kira fiyatına zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada ev sahibinin oğlu, kiracıya sokak ortasında ateş ederek yaraladı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinde kirada oturan ve marangozluk yapan İbrahim Özkan, ev sahibinin kira fiyatını arttırmak istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra ev sahibinin oğlu, yanındaki bir şahıs ile Özkan'ın dükkanının önüne geldi. İkili arasında kısa süreli tartışma yaşanırken ev sahibinin oğlu eline aldığı tabanca ile Özkan'a ateş etti. Omuz boşluğundan yaralanan İbrahim Özkan çevredeki vatandaşlar tarafından dükkana götürülürken şüpheli şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Saldırganı sokağa getiren kişi ise aracıyla giderek kayıplara karıştı. Olay sonrası ihbar üzerine sokağa polis ve ambulans sevk edilirken yaralı İbrahim Özkan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan saldırı anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.