Üye Girişi
Haberler
Küçükçekmece'de Engelli Asansörüne Motosikletle Binene Cezai İşlem

Küçükçekmece'de Engelli Asansörüne Motosikletle Binene Cezai İşlem

Güncel Haberler

Küçükçekmece'deki Marmaray istasyonunda motosikletiyle engelli asansörüne binen sürücüye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Küçükçekmece'de motosikletiyle tren istasyonundaki engelli asansörünü kullanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Küçükçekmece'deki Marmaray istasyonunda motosikletiyle engelli asansörüne bindiği görülen sürücünün kimliğini tespit etti.

A.F.G. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 951 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece Marmaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title