Küçükçekmece'de Engelli Asansörüne Motosikletle Binene Cezai İşlem
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Küçükçekmece'deki Marmaray istasyonunda motosikletiyle engelli asansörüne binen sürücüye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Küçükçekmece'de motosikletiyle tren istasyonundaki engelli asansörünü kullanan sürücüye cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Küçükçekmece'deki Marmaray istasyonunda motosikletiyle engelli asansörüne bindiği görülen sürücünün kimliğini tespit etti.
A.F.G. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 951 lira para cezası verildi.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel