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Küçükçekmece'de Elektrik Panosu Otoparkı Kapatıyor, Sakinler Mağdur

Küçükçekmece'de Elektrik Panosu Otoparkı Kapatıyor, Sakinler Mağdur
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Küçükçekmece'deki kentsel dönüşüm projesiyle yenilenen apartmanın sakinleri, otopark girişinde bulunan elektrik panosu nedeniyle araçlarını park edemiyor. Sakinler, durumun düzeltilmesi için belediyeye dilekçe verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirtiyor.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşümle yenilenen apartmanın sakinleri, giriş kısmında kalan elektrik panosu nedeniyle otoparkı kullanamıyor.

Mehmet Akif Mahallesi Oğuz Sokak'taki 4 katlı apartman, 7 ay önce kentsel dönüşüm projesiyle yenilendi.

Evlerine taşınan apartman sakinleri, Küçükçekmece Belediyesince düzenlenen projeyle 2 yıl önce sokağa yapılan elektrik panosunun binanın otopark girişinde kaldığını gördü.

Otoparkı, giriş kapısının önündeki elektrik panosu nedeniyle kullanmayan apartman sakinleri mağduriyetlerini dile getirdi.

Apartman sakinlerinden İbrahim Şahin, yeni binaya taşınmanın sevincini yaşayamadıklarını belirterek, "Kentsel dönüşümden sonra kendimize ait garajımız oldu ama maalesef kullanamıyoruz, aracımızı bırakamıyoruz." dedi.

Sokakta diğer apartmanlara ait elektrik panolarının da uygunsuz biçimde konulduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Sorumluluk belediyede. Mağduriyetimizin giderilmesi için belediyeye dilekçe verdik. Bir sonuca varamadık. Müteahhit, elektrik dağıtım şirketine konuyu bildirdi. Ancak firma panonun kaldırılması için 60 bin lira istedi. Sadece bizim apartmanın önünde değil, her binanın önündeki pano çarpık vaziyette, kaldırım üstünde. Zaten sokaklarımız dar. Park sorunu yaşamaktayız. Belediyeden bu durumu bir an önce düzeltmesini istiyoruz."

Karşı apartmanda esnaf olan Kayhan Eroğlu ise sokaktaki elektrik panolarından dolayı 2 yıldan beri sıkıntı yaşadıklarını aktararak, "Elektrik panosunun uygun yere konulmaması nedeniyle binanın yıkımı sırasında da aksaklıklar yaşandı. 12 yıldır bu sokaktayım. Panoyu koydukları sırada aslında neden ortayı seçtiklerine biz de anlam veremedik, şaşırdık. Kurabilecek çok yer vardı ama adamlar ısrarla buraya koydu. Aslında bu durum bizi de etkiliyor. Dükkana ürün geldiğinde yükleme yapmakta sıkıntı çekiyoruz. Çünkü pano yolu etkilemiş oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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