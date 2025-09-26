Küçükçekmece'de Eda Nur Gezer Davası Devam Ediyor

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki baba Emrah Boduk ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Hakim bilirkişi raporunun geldiğini ve dosyaya dahil edildiğini kaydetti. Raporda, bahse konu ölümlü kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Raporda, sanıklar Ali Sukas, Ziya Duman, Barış Şişman, Cabir Şaban, Erman Uzun ve Turan Yaman asli kusurlu bulunurken Furkan Keleş, Sezai Ayhan, Fayık Cansu, Metin Aras ile soruşturması ayrı yürütülen ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan S.Y'nin ise tali kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Duruşmaya katılan sanıklar Cabir Şaban, Barış Şişman ve Sezai Ayhan, bilirkişi raporunda kusurlu olduklarına yönelik görüşü kabul etmediklerini ve rapora itiraz ettiklerini söyledi.

Sanık avukatları, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Müşteki baba Emrah Boduk, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Yeni bilirkişi alınması talebini reddeden mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Eda Nur Gezer "maktul", annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydediliyor.