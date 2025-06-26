Küçükçekmece'de Dur İhtarina Uymayan Sürücüye Dev Ceza

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Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Y.İ.Y'ye 58 bin 819 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 58 bin 819 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da Altınşehir Köprüsü mevkisinde uygulama noktasının gerisinde indirdiği yolcularını, uygulamayı geçtikten sonra tekrar aldığı tespit edilen aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Sürücü Y.İ.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "korsan taşımacılık", "makas atmak", "dur ihtarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 58 bin 819 lira para cezası uygulandı, aracı da trafikten men edildi.

Öte yandan Y.İ.Y. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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