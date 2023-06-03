Küçükçekmece E5 Karayolu üzerinde düğün konvoyu yapan araç sürücülerinin trafiği tehlikeye attığı o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Olayla ilgili 5 şahıs yakalanırken, sürücülere toplamda 24 bin 680 lira para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Küçükçekmece E5 Karayolu üzerinde düğün konvoyu yapan araç sürücülerinin trafiği tehlikeye attığı o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Olayla ilgili 5 şahıs yakalanırken, sürücülere toplamda 24 bin 680 lira para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de 27 Mayıs tarihinde bir grup sürücünün düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımların gündem olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, görüntüleri detaylıca inceledi. Plakadan kimlik tespiti yapan polis ekipleri, İ.Y., A.Y., H.C.Ç., M.O., ve A.A., isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslara, "Makas atmak" suçundan 4 bin 64 lira, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 436 lira, "Grup halinde giderken diğer araçların güvenle geçebileceği boşluğu bırakmamak " suçundan 436 lira olmak üzere toplamda 24 bin 680 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar hakkında ayrıca, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.