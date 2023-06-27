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Küçükçekmece'de Dönercide Kavga Kamerada

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Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir dönercide iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine sandalye ve bardak fırlatarak yumruklar ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de dönercide çıkan kavga kamerada

Taraflar birbirlerine sandalye bardak ve yumruklarla saldırdı

İSTANBUL - Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir dönercide iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine sandalye ve bardak fırlatarak yumruklar ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir dönercide iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalye ve bardak fırlatarak yumruklar ile saldırdı.

Yaşanan kavga anı o esnada yoldan aracıyla geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece kavga Güncel Haberler

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