Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:

Küçükçekmece'de bir dondurma firmasına ait depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Küçükçekmece'de bir dondurma firmasına ait depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dondurma firması deposunda bulunan kamyonlardan birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoya yayıldı.

Diğer kamyonları dışarı çıkaran depo bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyon ve depoda hasara yol açtı.

Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title