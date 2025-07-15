Küçükçekmece'de Doğal Gaz Borusu Patladı

Küçükçekmece'de Doğal Gaz Borusu Patladı
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Küçükçekmece'de yapılan altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2 İSKİ çalışanı hafif yaralandı ve bir binada hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2 İSKİ çalışanı hafif yaralanırken, bir binada hasar oluştu.

Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta yapılan kazı çalışmaları sırasında, doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında bölgede çalışan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) görevli 2 personel hafif yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bir binada hasar oluştu, bölgede bulunan bir kepçe de zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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