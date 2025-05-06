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Küçükçekmece'de Devrilen Kamyonda İki Yaralı

Küçükçekmece'de Devrilen Kamyonda İki Yaralı
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Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda devrilen kamyondaki sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, trafik yoğunluğu oluştu.

Küçükçekmece'de, D-100 kara yolunda devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Avcılar'dan Sefaköy istikametine ilerleyen 34 UB 7331 plakalı dorsesi boş kamyon, Küçükçekmece Metrobüs Durağı yakınlarında iddiaya göre bir aracın sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıktı.

Devrilen kamyondaki sürücü Mehmet A. ile yolcu koltuğunda oturan Serkan A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kazanın meydana geldiği noktada trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, kamyonun kaldırılması için bölgeye çekici çağırıldı.

Görgü şahidi Erdoğan Yılancı, bir çekici aracının sağda giden kamyonu sollamaya çalıştığını, geçemeyince de kamyona çarptığını söyledi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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