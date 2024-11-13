Küçükçekmece'de Derede Kadın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde kadın cesedi bulundu.

Fatih Mahallesi'ndeki derede akşam saatlerinde bir kişiyi suda hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dalgıç polislerce dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmayan kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin, cesedin Küçükçekmece'de 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan genç kıza ait olma ihtimalini değerlendirdiği ve kızın ailesinden örnek alınacağı öğrenildi.