Küçükçekmece'de Derede Kadın Cesedi Bulundu
Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedinin birkaç gündür suda olduğu ve kimlik tespitinin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı belirtildi. Polis, cesedin kayıp başvurusu yapılan genç kıza ait olabileceğini değerlendiriyor.
Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde kadın cesedi bulundu.
Fatih Mahallesi'ndeki derede akşam saatlerinde bir kişiyi suda hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Dalgıç polislerce dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi.
Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmayan kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polisin, cesedin Küçükçekmece'de 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan genç kıza ait olma ihtimalini değerlendirdiği ve kızın ailesinden örnek alınacağı öğrenildi.