Küçükçekmece'de Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin El Ürünleri Sergisi Açıldı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, yükümlüler tarafından yapılan el ürünleri sergisi açıldı.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü fuaye alanındaki serginin açılışına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Sancar, Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, cumhuriyet savcıları, Küçükçekmece ve Avcılar belediye başkan yardımcıları, Yeşilay, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odası ile çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Sergide, müdürlüğün "Sanatla Değişim Projesi" kapsamında yükümlülerin meslek ve sanat edinmeleri için açılan kurslarda yapılan el ürünleri yer alıyor.

Sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.