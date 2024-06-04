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Küçükçekmece'de Damadını Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

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Küçükçekmece'de damadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığı 'kasten öldürme' suçundan suçlu buldu ve müebbet hapis cezası verdi.

Küçükçekmece'de, damadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turhan Ketenci ile müştekiler Mustafa Çubukçu, Satiye Çubukçu ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müştekiler ve avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Ketenci ise pişman olduğunu söyleyerek, "Keşke torunum babasız, kızım da kocasız kalmasaydı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Turhan Ketenci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İddianamede, sanık Turhan Ketenci ile kızıyla rızası dışında evlenen Volkan Çubukçu arasında anlaşmazlık olduğu, daha sonra bunun çözüldüğü ve düğün yapıldığı belirtilmişti.

Çubukçu ile Ketenci arasında beyaz eşya nedeniyle de anlaşmazlık yaşandığı aktarılan iddianamede, 22 Eylül 2022'de Ketenci'nin tartıştığı damadını bıçakla öldürdüğü yer almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Mahkeme Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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