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Küçükçekmece'de Cumhurbaşkanlığı Seçim Zaferi Kutlaması

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AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini havai fişekle kutlamaya başladı.

Küçükçekmece'de Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi kutlaması

İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini havai fişekle kutlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Alanı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Seçim zaferi havai fişeklerle kutlandı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla gelirken, bazıları ise cep telefonları ile canlı yayın yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Güncel

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